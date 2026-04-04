Gaiola, furgone sospetto avvicina una bambina: identificato l’uomo

Ore di apprensione nel primo pomeriggio di oggi (sabato 4 aprile) a Gaiola, dove una bambina è stata avvicinata da un uomo a bordo di un furgone bianco. A segnalare l’episodio è stato direttamente il sindaco Paolo Bottero attraverso la propria pagina social, invitando alla prudenza senza creare allarmismi.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, "circa mezz'ora fa (erano le 13) una bambina di Gaiola è stata avvicinata da un furgone vecchio modello, di colore bianco, con alla guida un uomo di mezza età con i capelli grigi che l'ha invitata a salire sul mezzo con la vecchia scusa delle caramelle". Le forze dell’ordine sono state immediatamente avvisate e si sono attivate per le verifiche del caso.

Nel corso del pomeriggio, intorno alle 16.30, lo stesso sindaco Bottero ha aggiornato la situazione, rassicurando la comunità sull’esito degli accertamenti. "Grazie alle tempestive segnalazioni e alla collaborazione di tutti, ed in particolare ai carabinieri, la persona in oggetto è stata identificata. Purtroppo, non essendoci altri elementi, è stato rilasciato dopo approfondimenti. Risulta risiedere fuori provincia. Importante è che sia stato identificato e segnalato e che oggi per le forze dell'ordine abbia un volto".

Il sindaco ha sottolineato come, dal punto di vista legale, l’episodio non abbia consentito ulteriori provvedimenti: "Questa è un’ottima notizia, anche se purtroppo proporre caramelle non basta per un fermo più prolungato. Più di questo sembra non si potesse fare".

Nonostante la preoccupazione iniziale, l’episodio si è concluso senza conseguenze. "Fortunatamente stasera raccontiamo questa storia che è a lieto fine, mi auguro che lo sia anche per altri bambini", ha aggiunto Bottero, ringraziando poi chi ha collaborato alle ricerche: "Voglio ringraziare davvero tutti, in particolare chi ha segnalato la posizione del furgone che era già in un paese vicino. La tempestività e l’utilizzo corretto dei social a volte dà buoni risultati".