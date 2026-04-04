Recuperati i due escursionisti bloccati sul ghiaccio sopra Chiappera [VIDEO]

Si è concluso nel pomeriggio di oggi, sabato 4 aprile, l’intervento di soccorso in alta Valle Maira, dove due escursionisti erano rimasti bloccati su un lastrone di ghiaccio sopra Chiappera, nel comune di Acceglio, nei pressi delle Cascate di Stroppia.

L’allarme era stato lanciato intorno alle 13.20, facendo scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto erano intervenuti l’elisoccorso del 118 e una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco di Cuneo, impegnata nel supporto alle operazioni in un’area particolarmente impervia e resa ancora più insidiosa dalla presenza di ghiaccio.

I due escursionisti sono stati raggiunti e messi in sicurezza dal Soccorso Alpino, quindi recuperati e portati a valle con l’elicottero del servizio sanitario. Secondo le prime informazioni, entrambi sono in buone condizioni di salute.