Proprietari e inquilini: depositato anche a Fossano l'accordo territoriale provinciale

Le associazioni dei Proprietari immobiliari Confedilizia, Confabitare, Uppi, Appc, Federcasa, Unioncasa, e le associazioni degli inquilini Sunia-Cgil, Uniat, Feder-casa inquilini, comunicano di aver depositato presso l’amministrazione comunale di Fossano l’accordo territoriale provinciale già sottoscritto da tutte le associazioni proprietari e inquilini nei Comuni di Cuneo, Bra e Racconigi.

L’intento è quello di uniformare nella modulistica e nei calcoli, gli accordi in tutti i Comuni della Provincia, al fine di agevolare non solo i proprietari, ma anche gli inquilini, nella ricerca e/o proposta di locazione con l’obiettivo primario di tutela per tutti.

Il presente accordo potrà essere utilizzato dai cittadini Fossanesi per la stipula dei Contratti a canone concordato, che agevolano dell’aliquota IMU ridotta.

A tal proposito i sottoscritti sindacati non ritengono sufficiente lo “sforzo” fatto dal Comune di Fossano per la riduzione di tale aliquota.

Chiediamo dunque al Sindaco la riapertura del tavolo delle trattative per incrementare la scontistica, valutare con serenità e di fronte a dati certi l’entità del presunto ammanco di cassa.

Renderemo pubbliche le iniziative che di volta in volta riusciremmo a concludere e cercheremo di tutelare come sempre la Proprietà immobiliare e l’inquilinato, due facce della stessa medaglia, le agevolazioni fiscali sono l’asse portante per raggiungere l’obiettivo di case ad affitto calmierato.