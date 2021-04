VersoSaluzzoMonviso2024 con 4 incontri online e la montagna al centro

Dopo i due appuntamenti con grandi manager di cultura, montagna, economia, società e territorio dello scorso mese di marzo, il percorso di candidatura "Verso Saluzzo Monviso 2024" continua con quattro incontri con eminenti professionisti: Francesca Selleri, Roberta Milano, Filippo Barbera, Mauro Berruto e con il coinvolgimento diretto delle differenti realtà imprenditoriali, turistiche e sportive del territorio.

Gli incontri sono in programma tutti i venerdì, dal 23 aprile al 21 maggio, in live streaming sulla pagina Facebook SaluzzoMonviso2024.

Fin da questi primi incontri è chiaro l’intento di Saluzzo Monviso 2024 che vuole innovare la propria azione di candidatura attraverso momenti di apprendimento e di confronto su grandi temi per attivare un processo collettivo e condiviso che guardi oltre il 2024, a una rinascita di luoghi e comunità, a uno sviluppo rispettoso delle loro peculiarità ma al contempo capace di uno sguardo nuovo, consapevole e plurale. Il primo appuntamento è in programma venerdì 23 aprile, alle 17,con le imprese del territorio.

L’obiettivo non è invitare le aziende ad effettuare investimenti corporate e commerciali nei progetti culturali previsti, ma coinvolgerle direttamente nella sfida della candidatura per riflettere insieme sulle reali opportunità, cioè su come la candidatura possa aiutare a portare talenti, a raccontare meglio i legami tra territorio e prodotto, ad allargare il mercato e a convincere eventuali investitori a sostenere la crescita aziendale.

Protagonisti dell’incontro: Paolo Verri, direttore pro bono della candidatura e Francesca Selleri, già responsabile dei rapporti con gli sponsor di Matera2019 Capitale europea della cultura. L’incontro è organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Cuneo, Confindustria Cuneo, Camera di Commercio di Torino e Confindustria Torino.