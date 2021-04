Saluzzo, colto da un malore mentre va in bici, si accascia e muore

Un ciclista, di cui ancora non sono note le generalità, è deceduto a Saluzzo, colto da malore mentre si trovava in sella alla sua bici, all'altezza della rotonda della Consolata. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte di alcuni passanti e poi dell'equipe del 118. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Vengono segnalati anche due gravi incidenti stradali, a Castagnito e Carrù, che vedono coinvolti altrettanti ciclisti. Dalle prime informazioni, l'uomo coinvolto a Carrù sarebbe morto, travolto da un mezzo pesante nei pressi del supermercato iN's.

Intervenute anche le eliambulanze, arrivate da Cuneo e Alessandria.