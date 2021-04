Ristoranti aperti la sera, Giorgio Chiesa: "Problema di temperature. Ma i Comuni devono concedere agevolazioni per allargare i dehors"

“Mentre stiamo subendo gli effetti – interviene Giorgio Chiesa, presidente dell’Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia di Cuneo, aderente a Confcommercio – dei “colpi di coda” dell’inverno, con la neve sulle montagne anche a bassa quota, dal 26 aprile prossimo ci verrà data la possibilità di aprire i ristoranti all’aperto la sera! Oltre all’ovvio problema ambientale, non di poco conto a queste latitudini, vi è la questione di colleghi che non dispongono di un dehors e nemmeno dello spazio pubblico antistante il locale e devono pensare ad un ulteriore investimento – quali i funghi riscaldanti da esterno per esempio - in un momento nel quale le risorse finanziarie sono a zero ed i ristori insufficienti”.

“Come per la questione dell’impossibilità dei viaggi all’estero, si può affermare “oltre al danno, la beffa” – sottolinea Chiesa – perché, oltre a concrete questioni finanziarie, vi sono precise problematiche normative alle quali le Amministrazioni comunali devono adeguarsi”.

“Nel 2020 al momento della riapertura dopo il primo lockdown le Amministrazioni comunali concessero la possibilità di ampliare i dehors gratuitamente; ci chiediamo ed auspichiamo che tale possibilità possa essere prorogata”. “Ci chiediamo anche quale soluzione possa essere utilizzata da parte di chi non dispone dello spazio fisico per installare un dehor temporaneo”. “Sono già in atto contatti con le Amministrazioni comunali per definire protocolli ed autorizzazioni”.