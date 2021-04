Cuneo, le acque "di prima pioggia" del viadotto della Pace nel Parco Fluviale: "Sono inquinanti"

Come dal 2018 a questa parte, ormai, l'attenzione del gruppo consigliare del MoVimento 5 Stelle Cuneo si focalizza (anche) sullo stato di salute dell'arteria Est-Ovest del capoluogo: in una delle interpellanze presentate in vista del consiglio comunale di lunedì 26 e martedì 27 aprile il focus riguarda il rapporto tra i viadotti cittadini e l'ambiente del Parco Fulviale.

I membri del gruppo hanno rilevato infatti che l'acqua "di prima pioggia" del viadotto della Pace - che, secondo la letteratura d'ambito, è ricca di agenti inquinanti - si riversa tramite bocchette nelle aree private e pubbliche sottostanti, e soprattutto nelle aree ora vincolate al Parco naturale.

Il Parco Fluviale Gesso e Stura e l'istituzione della riserva naturale nei pressi del viadotto "della Pace" sono successivi alla realizzazione dell'Est-Ovest, il cui progetto era al tempo provvisto di tutte le autorizzazioni necessarie per poter essere realizzato. Con un'interrogazione dell'ottobre 2020 i consiglieri pentastellati hanno chiesto informazioni rispetto alla realizzazione di una canalina di raccolta acque in una limitata porzione del viadotto Sarti, e sui possibili sistemi predisposti per evitare, in caso di sversamento accidentale di materiale inquinante sulla piattaforma stradale, che questo raggiunga il fiume e il territorio sottostante.