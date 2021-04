Il “Delivery Ccr Box” porta a casa l’attività dei mini consiglieri comunali di Saluzzo

Il «Delivery Ccr Box», idea nata dagli educatori che seguono il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi, vuole salvare in modo originale il bisogno di relazione dei giovanissimi consiglieri, messo in ginocchio dalle chiusure dell’emergenza sanitaria.

La pensata era emersa un mese fa all’indomani dell’ennesimo periodo di chiusura per Covid che aveva nuovamente stoppato gli incontri in presenza del gruppo di consiglieri “super giovani” ( la maggior parte della scuola Media) - spiega Daniela Grande dell’Ufficio Cultura del Comune - Ci si era interrogati su come poter proseguire l’attività con il gruppo ormai formato che aveva lavorato sui temi di cooperazione e collaborazione ed aveva intrapreso un bel percorso.

Buttarsi nel mondo delle piattaforme di meeting online pareva assurdo perchè si sarebbero perse l’umanità e la relazione.

Ecco allora nascere l’idea di portare il CCR a domicilio con i corrieri: «Delivery Ccr Box». Gli educatori Manuela, Leonardo, Michela, coadiuvati dai tirocinanti del progetto Approssimazioni Carlo e Angelica, hanno allora ideato e realizzato la Ccr Box.

Si tratta di una scatola contenente attività, suggerimenti, piccoli regali per i ragazzi, strutturate mediante una sorta di caccia al tesoro tra buste colorate.

“Ciascun consigliere da casa avrà l’occasione, in questi giorni, di riflettere, in modo ludico (ma non per questo meno “serio”) sulle proprie abilità, qualità e interessi. E quali di questi vorrà portare al CCR quando si potrà tornare in presenza”.

Tra libri e film suggeriti, semi di fiori di cui prendersi cura, anche un regalo speciale: gli educatori hanno chiesto a 25 adulti, attori protagonisti della comunità saluzzese che si spendono in settori diversi, di scrivere una lettera indirizzata a un ragazzo o una ragazza.

In risposta sono arrivati messaggi, auguri, dediche, racconti... in un momento in cui spesso i giovani si sono sentiti abbandonati e dimenticati, rinchiusi in casa, ricevere una lettera personale da un adulto sarà un gran regalo.

"La Ccr Box non è un dono che rimarrà chiuso in casa. Presto si tornerà in presenza e ci sarà l’occasione di partire dal contenuto della scatola per proseguire il percorso intrapreso. Si sta studiando anche la possibilità che il gruppo dei mini consiglieri con gli educatori, possa restituire alla città questa esperienza particolare.” Sottolinea Daniela Grande. Cura, emozione, collaborazione sono sicuramente le parole chiave di questo lavoro. Cura delle relazioni e di ogni singolo dettaglio della box. Emozione di rivedere i ragazzi.

E infine l’importanza della collaborazione tra educatori. Itur, infatti, cooperativa che gestisce da luglio 2020 i servizi culturali (Musei e Biblioteca) ha attivato una preziosa partnership con gli educatori della coop Caracol, in particolar modo con coloro che si occupano dei progetti sugli adolescenti.