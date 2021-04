Un racconto e una musica per aiutare i bambini a dormire sonni sereni

Buonanotte e sogni d’oro è il nuovo libro della collana di successo QUID+, edita da Gribaudo del Gruppo Feltrinelli e uscito in libreria il 15 aprile, pensato per accompagnare i genitori e i loro bambini verso una normalizzazione consapevole del sonno.

Il libro è stato realizzato con un team di specialisti esperti del sonno e con la preziosa collaborazione della Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo che ha realizzato la Melodia della Tana, una ninna nanna creata per accompagnare la lettura del libro e condurre il bambino in uno stato di calma e di rilassamento.

“Quando ci è stato proposto di collaborare a questo progetto abbiamo subito accettato con grande piacere – afferma Cristiano Cometto, direttore della scuola – e ci è venuta l’idea di organizzare un contest con gli allievi del corso di Tecnico di Produzione Musicale che si sono così cimentati nella creazione della melodia. Per i ragazzi è stata una bella sfida che hanno raccolto con entusiasmo. A questo proposito vorrei ringraziare l’autrice Barbara Franco per aver destinato una borsa di studio che andrà ad Alessio Calabrese, vincitore del contest.”

Il corso di Tecnico di Produzione Musicale prepara i giovani musicisti e appassionati di tecnologie applicate alla musica al ruolo di compositore multimediale, programmatore e arrangiatore per la creazione di produzioni musicali, multimediali, audio/video, realizzazione di colonne sonore per spettacoli televisivi e teatrali.

Questa collaborazione con la casa editrice Gribaudo è stata una preziosa opportunità per gli studenti che, dalla teoria delle lezioni in APM, sono stati coinvolti direttamente in un progetto lavorativo.

Sarà possibile ascoltare la composizione di Alessio Calabrese seguendo le indicazioni presenti all’interno del volume.

“In questo libro abbiamo dato molto spazio alla parte dei rituali e delle buone abitudini – sottolinea l’autrice monregalese Barbara Franco – e tutti noi siamo consapevoli e applichiamo in modo più o meno spontaneo il rito della buonanotte con la lettura di una storia. La nostra voce, insieme alla musica, può essere d’aiuto a guidare verso il sonno, ma anche le parole che usiamo, le immagini che evochiamo nella mente dei nostri bimbi e i ‘comandi’ che diamo possono influire sul loro scivolamento verso il sonno.”

Altro aspetto importante e novità del libro è la narrazione: non si tratta di una classica raccolta di racconti per la buonanotte ma di un unico racconto illustrato costruito secondo tecniche e strategie ben precise, studiate appositamente per far addormentare il bambino. Durante la lettura sarà quindi molto importante seguire alcune indicazioni per ottenere una maggiore efficacia nell’indurre uno stato di calma e rilassamento in preparazione del sonno.

Come tutti i libri della collana QUID+, anche questo è praticamente due in uno: è presente infatti anche una seconda parte dedicata però agli adulti, in cui si va alla scoperta del sonno e dell’insonnia. In particolare scoprirete che le cause dell’insonnia nei bambini possono essere molteplici, sia fisiche sia legate a situazioni emotive difficili o a paure; ma nell’80% dei casi tutto si può risolvere con una corretta igiene del sonno, fatta di piccoli riti della buona notte che accompagnano il bambino verso un sereno riposo.

Conclude il Dott. Trapani, medico pediatra: “Dormire male significa non riposare, con la conseguenza diretta che, durante il giorno, il nostro bambino sarà quasi certamente irritabile, nervoso, di cattivo umore. Questi stati emotivi si ripercuotono, ovviamente, sul genitore e sul bambino, in tutte le attività quotidiane, dal gioco al mangiare, minando i suoi legami affettivi, influenzando lo stile di attaccamento genitoriale e provocandogli insicurezza e malessere.”

Proprio per questo motivo è fondamentale prendere consapevolezza che il sonno, insieme al cibo, è un bisogno primario dell’uomo e come tale va gestito e affrontato al meglio. Buone regole fanno buon sonno, per il benessere di grandi e piccoli.

Dove acquistare il libro

È possibile acquistare i prodotti della linea QUID+ nelle migliori librerie. Inoltre, negli store delle principali catene della GDO, e attraverso i canali online, su Amazon, Ibs e LaFeltinelli.it.

QUID+ è la linea editoriale a marchio Gribaudo – Idee Editoriali Feltrinelli dedicata al tempo di qualità di genitori e figli rivolta ai bambini da 0 a 7 anni. Il progetto QUID+ nasce dall’intuizione di Barbara Franco, manager, ma soprattutto “cuore di mamma”, con l’obiettivo di fornire una maggior consapevolezza a genitori ed educatori sulle potenzialità di apprendimento del bambino, per aiutarlo ad esprimere al meglio le proprie abilità tramite il gioco e il divertimento. Alla base di tutte le attività e i giochi proposti c’è la consapevolezza di quanto sia importante per il bambino coltivare una relazione intima e profonda con l’adulto. www.quid-plus.com .

Gli autori

Barbara Franco nasce a Cuneo nel 1974 e vive a Mondovì (CN) da sempre. Si laurea in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Torino e, dopo una prima esperienza lavorativa in una società di consulenza americana, decide di specializzarsi nel settore delle imprese con alto valore culturale. Da anni lavora in campo editoriale con le più grandi realtà italiane ed internazionali. Nel 2013 è diventata mamma di Pietro. Nella ricerca di confronti e metodi per essere una mamma migliore, decide di sviluppare un progetto educativo per bambini in età pre-scolare dall’approccio innovativo che nel 2018 diventa realtà con QUID+.

Gianfranco Trapani, è medico pediatra, scrittore, esperto in nutrizione e medicine complementari. È Professore a contratto nel Master di secondo livello in Nutrizione neonatale Università degli Studi di Torino. Come medico pediatra lavorando in sinergia con la famiglia sfruttando le varie opportunità della Medicina Integrata (omeopatia, fitoterapia) senza trascurare quelle offerte dalla Medicina Convenzionale.

Angelica Dessì, è Professoressa Associata di Pediatria, Università di Cagliari. È autrice del libro “Come diventare genitori esperti in pochi giorni”, un prezioso volume con tutte le risposte della pediatra alle domande più frequenti sul neonato.