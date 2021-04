Vaccinazione degli over 70 a Barge, nel salone Geymonat della biblioteca comunale

Giovedì 29 e venerdì 30 aprile 2021 la Biblioteca Comunale “Michele Ginotta” rimarrà CHIUSA al pubblico.

In queste giornate infatti, dalle 14 alle 18, presso il Salone “Ludovico Geymonat” sito nella Biblioteca (Via Monviso n. 1), verranno somministrati i vaccini anti Covid-19 ai soggetti di età compresa tra i 70 e i 79 anni preventivamente prenotati sull’apposito portale della Regione Piemonte.

Il servizio verrà svolto da due medici di base dell’ASL CN1 coadiuvati da due infermieri messi a disposizione dalla Fondazione Casa di Riposo “Don Ernesto Uberti” di Barge a seguito di apposita convenzione sottoscritta col Comune di Barge, e da volontari della Croce Rossa Italiana - Sezione di Barge.

Tali sedute vaccinali, già programmate per i giorni 22 e 23 aprile 2021, sono state procrastinate per la mancanza di vaccini, il cui reperimento è stato garantito per il 29 e 30 aprile.