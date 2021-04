Il grazie della Fondazione Casa di Riposo S. Spirito di Limone Piemonte per le tante donazioni ricevute

In tempi normali un ringraziamento per una donazione è un dovere che si esegue con deferenza e riconoscenza; ma in questo periodo, veramente particolare e molto difficile per tutti, soprattutto a livello economico, ricevere delle donazioni, alcune anche di un certo peso, ci porta a sentirci in dovere di esprimere il nostro grazie in modo altrettanto particolare e profondo.

Per questo non vorremmo che questa sembrasse la solita, seppur riconoscente, elencazione di persone e offerte, ma una ben più sentita e sinceramente affettuosa manifestazione di gratitudine! La donazione della Bottero Ski che bissa dopo la cospicua somma dell’anno scorso e raddoppia; il Rotary Club Cuneo delle Alpi Marittime; la Fondazione CRC, come pure la stessa Diocesi di Cuneo; tutte queste “presenze non dovute” ci hanno permesso di pagare alcuni lavori di adeguamento e comprare dispositivi e suppellettili medico-sanitarie e materiale di ricambio di routine, come, per esempio, un congruo numero di “lampade” a basso consumo energetico!

Ma ancor più desideriamo rivolgere un ringraziamento per le molte offerte volutamente “anonime” e di natura anche “considerevole, con cui si risolvono spesso “piccoli” problemi urgenti che altrimenti diventerebbero “grossi”: un numero notevole di persone che si leggeranno in questo “grazie”, tanto più sentito, quanto più nascoste e importanti sono nella loro genuinità, per sostenere non solo economicamente, ma anche moralmente l’amministrazione della Casa di Riposo!

Ci dimostrano, infatti, che essa è veramente sentita come la “Casa dei Limonesi, cittadini e di adozione”, di quelle anime che vedono in Limone una “casa” anche loro e se ne sentono partecipi proprio nel momento del bisogno! Questo è quanto stiamo percependo “sostanzialmente” e per cui vogliamo, col cuore, rivolgere queste nostre espressioni di gratitudine a tutti indistintamente e con voce forte, perché vada loro il merito di incoraggiare i nostri sforzi a tenere viva questa splendida struttura!

Proprio per questo siamo grati – non solo e non tanto come Consiglio di Amministrazione, ma come Limonesi! - al Comune di Limone che sta dimostrando, in tutta la sua interezza, compagine di maggioranza e di opposizione, (un plauso corale soprattutto per l’unanimità nella motivazione sociale!) di cercare tutte le soluzioni “possibili” per intervenire a “supportare” fattivamente e concretamente la nostra opera in questa situazione resa ancor più difficile e complicata dalla riduzione del numero di ospiti.

Grazie di nuovo e, soprattutto, grazie per il futuro, permettendoci di chiedervi calorosamente di non smettere, confermando la vostra bontà e l’impegno di sostegno ad una stupenda opera sociale e cristiana!

Fondazione Casa di Riposo S. Spirito – Limone Piemonte