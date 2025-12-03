Le Acli provinciali esprimono cordoglio per la morte di Marco Sperandio

Le Acli provinciali cuneesi esprimono profondo dolore per la prematura e improvvisa scomparsa di Marco Sperandio, venuto a mancare nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 dicembre nella sua abitazione di Centallo.

Operaio specializzato alla Bottero, aveva appena 45 anni ed era stato presidente del Circolo Acli “Movi”, associazione giovanile di Centallo, da giugno 2000 a dicembre 2006. Grande appassionato di moto, con la sua associazione "5 Pieghe” aveva organizzato, anche in collaborazione con l’Unione sportiva Acli di Cuneo, la manifestazione “Senza Ali”, escursione in moto nelle campagne centallesi per ragazzi disabili.

Una persona generosa e appassionata che ha dato tanto alla sua comunità.

Le Acli provinciali Cuneesi sono vicine alle persone che gli hanno voluto bene ed esprimono le loro più sincere e sentite condoglianze per la grave perdita.