Il ragioniere 4.0: un futuro tra economia globale e locale in un convegno al Vallauri di Fossano

Venerdì 7 maggio, dalle ore 10:45 alle ore 13:00, nell’Aula Magna dell’Istituto “G. Vallauri” di Fossano si terrà una conferenza incentrata sul valore e sull’importanza di una figura professionale, a oggi viva e concreta, capace di muoversi tra economia globale e locale: il Ragioniere 4.0.



Parteciperanno all’evento il dott. Alberto Balocco, ad dell’omonima azienda dolciaria fossanese, con un contributo dal titolo “Conoscere l’economia per fare impresa” e la dott.ssa Daniela Busso, attuale Risk & Insurance Manager del Gruppo Lavazza, che parlerà delle competenze del ragioniere per una carriera in aziende multinazionali.



A seguire, nella seconda parte, tre ospiti racconteranno questa professione partendo dalla realtà locale: il dottor Mauro Gagino, CFO dell’Industria grafica “Eurostampa” di Bene Vagienna; il rag. Sergio Panero della Cassa di Risparmio di Fossano e, per concludere, in rappresentanza del Comune cittadino, la sig.ra Maria Grazia Giordana, Capo servizio gestione programmazione e formazione del personale.



Moderatore della conferenza, il Professor Paolo Cortese, Dirigente Scolastico dell’Istituto “G. Vallauri”.



A causa delle restrizioni Covid 19, l’evento sarà riservato, in presenza, ai soli studenti dell’indirizzo AFM, ma sarà possibile per tutti seguire il dibattito in streaming, collegandosi al seguente link