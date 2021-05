Aci Cuneo invita le scuole primarie cuneesi a partecipare a “Disegna la tua strada sicura”

L’Automobile Club Cuneo invita le scuole primarie della provincia di Cuneo a partecipare all’iniziativa “Disegna la tua strada sicura”, un’importante campagna di sensibilizzazione promossa dall’Aci nazionale con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e in collaborazione con le scuole primarie di tutto il territorio nazionale. L’iniziativa è proposta in occasione della Giornata Europea per la Sicurezza Stradale prevista per giovedì 6 maggio. Aci Cuneo esporrà sul proprio sito e sui canali digitali i disegni ricevuti al fine di partecipare alla campagna mondiale di sensibilizzazione promossa dall’ONU dal 17 al 23 maggio dedicata alla sicurezza stradale ed alla tutela delle utenze deboli specificatamente diretta ai bambini.

Per partecipare, ogni insegnante dovrà selezionare un solo disegno (anonimo per ragioni di privacy) che trasmetterà per e-mail specificando il nome della scuola e della classe. Il disegno dovrà essere inviato dall’insegnante in formato JPG (l’immagine deve essere in alta risoluzione HD) entro il 19 maggio all’Automobile Club Cuneo all’indirizzo segreteria@acicuneo.it. Per maggiori informazioni visionare il filmato dell’iniziativa su youtube al link youtu.be/vcXBN5DTbGU.

“La partecipazione è rivolta a tutte le scuole primarie che saranno informate, nei primi giorni di maggio, dal Ministero dell’Istruzione, attraverso un’apposita comunicazione contenente tutti i dettagli per partecipare – sottolinea il direttore dell’Automobile Club Cuneo, Giuseppe De Masi - . La campagna di sensibilizzazione si concluderà in concomitanza con la “Settimana mondiale della sicurezza stradale” indetta dall’ONU (17-23 maggio) e rappresenta un’occasione per diffondere ai bambini importanti informazioni legate alla strada e alla sua sicurezza. Un’esperienza che permetterà loro di rappresentare la propria idea di “strada sicura” attraverso disegni ed immagini da colorare”.