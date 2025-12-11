Ultimi appuntamenti dell’anno con l'Unitre Cuneo

Il primo ciclo di conferenze dell’Unitre Cuneo si avvia a conclusione.
Lunedì 15 dicembre 2025 alle ore15,30 presso il cinema Monviso, Piero Meineri parlerà di “Hector Berlioz - Sinfonia Fantastica: una vita raccontata con le note”.
Compositore francese del periodo romantico, conosciuto in Italia con il nome di Ettore Berlioz, compose la Sinfonia fantastica, titolo completo “Sinfonia fantastica, episodio della vita di un artista, in cinque parti”, eseguita per la prima volta il 5 dicembre 1830.
Giovedì 18 dicembre, infine, sempre alle ore 15,30 ma in Sala San Giovanni, ci sarà il tradizionale Concerto di Natale, con il Quartetto “Giovanni Mosca”.