Ceresole d'Alba: dal 4 maggio le preadesioni per la fascia 55-59 anni si possono fare in Comune il mercoledì mattina

Secondo quanto stabilito dalla Regione, infatti, a partire dal 4 maggio potranno prenotarsi sul portale www.ilpiemontetivaccina.it i cittadini che hanno tra i 55 e i 59 anni. Chi ha tra i 50 e i 54 anni, invece, dovrà attendere il prossimo 17 maggio per poter effettuare la prenotazione sul sito internet regionale.



Proseguono inoltre le adesioni per le persone tra i 60 e i 70 anni e per i soggetti fragili tra i 16 e i 59 anni che sono affetti da patologie specifiche.



Le persone che necessitano di un aiuto per la registrazione possono recarsi in Municipio in sala conferenze tra le 10 e le 12 ogni mercoledì mattina.