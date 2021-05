Terribile schianto sull'Aurelia, tre mezzi coinvolti e due morti: uno di loro è un 24enne di Bagnasco

Incidente mortale ieri sera lungo l'Aurelia bis all'altezza di Villanova d'Albenga (CLICCA QUI). L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 22.30 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Nello schianto frontale hanno perso la vita i conducenti delle due auto, il 19enne Marco Parascosso, studente presso l'Istituto Alberghiero di Alassio e il 24enne cuneese Emanuele Albanio, residente a Bagnasco. Il 16enne Davide Parascosso, fratello di Marco, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Una quarta persona, a bordo del terzo veicolo coinvolto, è rimasta illesa.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Villanova, la Croce Bianca di Albenga, due automediche, i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga e gli agenti della Polizia Stradale e della Polizia di Stato del comando di Alassio.

Il traffico sulla statale è stato interrotto per consentire l'intervento dei soccorritori e la messa in sicurezza del tratto interessato, oltre a fornire agli agenti il margine necessario per effettuare i rilievi del caso.