Isiline completa la posa della fibra ottica nel primo quadrante del centro storico di Cuneo

Prosegue l’impegno di Isiline per garantire a tutti gli abitanti della città di Cuneo una navigazione ultraveloce: dopo aver attivato la fibra nella frazione di San Benigno, l’azienda saluzzese ha appena terminato i lavori di posa della fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) nel primo quadrante del centro storico di Cuneo. I lavori appena conclusi consentiranno agli abitanti della zona compresa tra Contrada Mondovì e Piazza Galimberti di navigare con la fibra ottica, usufruendo così di tutti i servizi su Internet alla massima velocità: con questo primo intervento verranno collegati 109 indirizzi civici raggiungendo così 763 unità abitative. Terminata la prima parte dei lavori, le squadre specializzate dell’azienda saluzzese sono già al lavoro per posare l’infrastruttura nel secondo lotto del centro compreso tra Contrada Mondovì e Piazza Torino.

“Gli interventi nel centro storico sono sempre particolarmente complessi perché la pavimentazione in porfido richiede tempistiche maggiori e il ripristino deve essere eseguito da una nostra squadra specializzata – spiega Denis Beltramo, direttore tecnico di Isiline -. Inoltre gli edifici del centro non sempre hanno a disposizione i necessari spazi per il passaggio della fibra ottica e anche questo contribuisce ad aumentare la complessità dei lavori. Abbiamo un dialogo costante con l’ufficio Lavori Pubblici e la Polizia Locale, che ringraziamo, per fare una pianificazione rigorosa delle modifiche alla viabilità, in modo da non creare problemi al transito delle vetture e dei pedoni. La collaborazione degli uffici comunali e degli abitanti ci ha permesso di concludere in fretta i lavori per passare immediatamente al secondo lotto”.

“Ho scoperto Isiline con il passaparola di un amico che mi ha spiegato come lavora – commenta Matteo Busi, 27 anni, uno dei primi cuneesi residenti nel centro storico ad essere stato collegato alla fibra ottica dell’azienda saluzzese –. Per le mie esigenze di navigazione su Internet ho preferito rivolgermi ad un’azienda locale, recandomi nella sede Isiline di piazza Europa a Cuneo per prendere informazioni sul livello di connessione. Lì ho scoperto che sarebbero partiti i lavori in centro storico. Da quando ho preso contatti con l’azienda, in un mese sono poi iniziati e terminati i lavori e oggi posso dire di poter navigare ultraveloce, in perfette condizioni e con un ottimo livello di segnale”.

Da oggi è già possibile attivare il nuovo servizio in fibra ottica: per iniziare a navigare con la Banda Ultralarga si può telefonare direttamente al numero 0175/292929; in alternativa, si può passare nei punti vendita Isiline di Cuneo (piazza Europa, 22), Fossano (via Roma, 32), Saluzzo (via Marconi, 2 e piazza Cavour, 3) e Carmagnola (via Valobra, 129) oppure si può effettuare l’acquisto direttamente online sul sito www.isiline.it.