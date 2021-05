Alba: modifiche alla viabilità a partire dal 10 maggio

Per lavori in corso è istituito il senso unico alternato veicolare, gestito da movieri e/o impianto semaforico, in piazza Cristo Re, all’altezza dei numeri civici 2 e 3, dal 10/05/2021 fino a fine lavori, dalle ore 7.30 alle 18.00.

Istituito il senso unico alternato veicolare, gestito da movieri e/o impianto semaforico, ed il divieto di sosta con rimozione forzata, dal 6/05/2021 sino a fine lavori, dalle ore 7.00 alle ore 18.00 in: via Romita, tra il civico 19 e l’incrocio con strada Rorine; strada Rorine, dall’incrocio con via Romita all’incrocio con via Fenoglio; via Silvio Pellico, dall’incrocio con strada Rorine all’incrocio con corso Piave.

Per lavori di collegamento fognario, dal 10/05/2021 al 14/05/2021, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, è istituita la chiusura al transito veicolare di via Coppa, all’altezza di via Calissano; è previsto il doppio senso di circolazione veicolare per residenti e autorizzati in via Coppa.

Per lavori che prevedono l’occupazione del suolo pubblico, lunedì 10/05/2021, dalle ore 08.00 alle ore 18.00, è istituita la chiusura di via Acqui, nel tratto compreso tra via C. Balbo e via Giraudi. È prevista l’istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto interessato alla chiusura solo per residenti e aventi diritto.