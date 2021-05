4 idee di marketing per piccole imprese

Il marketing è una parte fondamentale per qualsiasi business, anche e soprattutto per le piccole imprese, le quali devono fare i conti con budget ridotti. Questo vuol dire che bisogna massimizzare i propri investimenti puntando su alcune idee innovative, in modo tale da spendere lo stretto indispensabile, ottimizzando le proprie risorse economiche. Per fortuna gli spunti non mancano, anche per merito del digitale e per la possibilità di pianificare delle strategie promozionali multicanale. Vediamo dunque 4 idee di marketing interessanti e perfette per le piccole imprese.

Il marketing online

Si comincia ovviamente dal marketing online, il grande protagonista dell’era che stiamo vivendo. Il web dà infatti la possibilità alle imprese di raccontarsi al proprio pubblico. Da questo punto di vista diventa a dir poco determinante l’apertura di un blog sul sito della propria azienda. Il blog permette di raccontarsi, ma anche di attirare le attenzioni dei motori di ricerca, dunque per favorire il posizionamento organico e il trust di un sito (e di riflesso del brand ad esso legato). Naturalmente, nel caso non vi sia il budget sufficiente per investire negli strumenti informatici necessari, si consiglia di scegliere dei prestiti adatti a chi ha la partita iva , utili anche per investire in elettronica e pc.

La seconda idea facente parte del marketing online riguarda invece la gestione ottimale dell’email marketing. Si parla nella fattispecie di uno strumento come le newsletter, che possono ad esempio aumentare l’attenzione del proprio pubblico, o servire per promuovere direttamente nuovi prodotti. Inoltre, oggi esistono diversi tools che consentono una rapida e facile gestione dell’email marketing , ad un costo irrisorio.

Il marketing offline

Come anticipato poco sopra, quando si parla di marketing bisogna considerare certamente il digitale, ma non limitarsi ad esso. Le strategie migliori, non a caso, sono quelle multicanale, che prevedono dunque investimenti anche nell’offline e nel “concreto”. In tal caso una delle idee migliori riguarda le pubbliche relazioni (PR), come l’invio di comunicati stampa, oppure la vincita di premi o la partecipazione alle fiere di settore. Anche l’ottenimento delle certificazioni rientra in questa lista di preziose opportunità per dare una marcia in più al proprio marchio e ai propri prodotti, catturando l’attenzione di un target specifico di potenziali acquirenti.

Un’altra idea inerente al marketing sono le affiliazioni con altre imprese, così da creare una rete che possa supportarsi a vicenda. In sintesi, è un sistema che consente di dividere i costi, ad esempio creando una partnership con un’altra azienda piccola, magari una diretta concorrente. Spesso si sottovaluta il potenziale di queste collaborazioni, che possono portare enormi vantaggi a tutti i protagonisti.

Concludendo, le piccole imprese devono trovare delle idee di marketing dal costo contenuto, e gli spunti visti oggi sono molto preziosi in tal senso.