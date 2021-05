Il progetto “A scuola di Cooperazione 2020-21” coinvolge oltre 450 studenti della Granda

Sono stati oltre 450 gli studenti della Granda che hanno partecipato al progetto di Confcooperative Cuneo, “A scuola di cooperazione”, realizzato con il prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

L’iniziativa, patrocinata dell’ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Cuneo, ha coinvolto diversi istituti delle “sette sorelle”, che hanno aderito al progetto, nello specifico: l’ITCS “Bonelli” di Cuneo, il “Cravetta-Marconi” di Savigliano, i licei “Giolitti-Gandino” e l’istituto “Guala” di Bra, i licei “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì e il “Soleri-Bertoni” di Saluzzo.

Il progetto, che si è sviluppato nel corso del calendario scolastico e che sta per volgere al termine, ha coinvolto le classi del triennio delle superiori, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui valori e sulle peculiarità proprie della cooperazione. Attraverso la presentazione di uno spaccato delle realtà produttive cooperative, operanti sul territorio, si è cercato avvicinare i giovani al mondo cooperativo come possibile approdo per esperienze di alternanza scuola lavoro o futura opportunità professionale.

Malgrado le difficoltà e le distanze imposte dall’emergenza sanitaria, il progetto ha interagito con le scuole offrendo un format apprezzato dagli studenti, che hanno svolto le attività con il supporto di alcune cooperative sociali esperte nell’orientamento scolastico. Durante gli incontri, strutturati in 2-4 ore, sono stati affrontati diversi temi: la cooperazione come impresa, la figura del socio lavoratore e la start up di un'impresa cooperativa.

L’iniziativa si è svolta in maniera partecipativa (brainstorming, lavori in gruppi) per stimolare l’immaginario degli studenti sul tema della cooperazione e, con l’ausilio di supporti multimediali, sono state condivise testimonianze di cooperative del territorio, individuate principalmente in relazione all’indirizzo scolastico degli Istituti aderenti al percorso. Gli interventi sono stati condotti da un’équipe di educatori professionali con la supervisione e la collaborazione di Confcooperative e del centro servizi Unionlink srl.





“Attraverso questo progetto” – spiegano da Confcooperative Cuneo – “Vogliamo presentare il modello cooperativo al maggior numero possibile di studenti, con l’ambizione di descriverlo in maniera tecnicamente corretta, ma anche piacevole nella fruizione. Speriamo che questa esperienza abbia contribuito a stimolare nei giovani una riflessione sul diverso modo per fare impresa proposto dal modello cooperativo, che presuppone un livello di partecipazione maggiore, ponendo al centro il socio, non solo come lavoratore ma come imprenditore di se stesso, e membro di un gruppo che condivide principi e obiettivi”.