C'è voglia di eventi: Paolo Conte sold out a Collisioni, Francesco De Gregori in arrivo all'Anima Festival

Dopo oltre un anno di chiusure, i cuneesi hanno voglia di uscire e di cantare a squarciagola ad un concerto.

Lo dimostra il fatto che, in soli quattro giorni, l'evento di Paolo Conte a Collisioni sia andato 'sold out'. Certo, le normative anti-covid sulla capienza hanno aiutato a bruciare in poco tempo tutti i biglietti disponibili messi in vendita su Ticketone per il concerto del 16 luglio.

“Di solito l’annuncio di un sold out è motivo di soddisfazione per un festival – scrivono gli organizzatori di Collisioni -. Ma questa volta c’è un fondo di amarezza nel dover rispondere a tutte le mail che arrivano ogni giorno, non solo dall’Italia, ma anche dall’estero -dalla Francia come dalla Germania- che chiedono di poter partecipare al concerto, e a cui viene risposto puntualmente che al momento le capienze fissate non consentono l’accesso di altri spettatori all’evento. Da una parte ci sono le ragioni della sicurezza e della salute, che vengono prima di tutto ovviamente, dall’altra quelle del turismo e di un territorio che ha bisogno di rilanciarsi e ripartire incrementando i visitatori nell’estate. Nella speranza che la situazione sanitaria migliori ulteriormente, e che nuove formule di accesso sicuro e green pass possano venire adottate sulla base di quanto già sperimentato con successo in altri paesi, non ci resta che aspettare, e continuare a rispondere alle centinaia di spettatori che ogni giorno ci scrivono, che il concerto di Paolo Conte a Collisioni è al momento esaurito. A breve le novità del programma!”

Intanto spunta un altro big nel panorama dei concerti estivi del Cuneese. Francesco De Gregori canterà all'Anima Festival venerdì 9 luglio (recupero del 6 luglio 2020). Appuntamento all'Anfiteatro dell'Anima in frazione Grinzano di Cervere alle 21,30. Ancora disponibili i biglietti sulla piattaforma Ticketone, a partire da 35 euro. Di sicuro è meglio affrettarsi all'acquisto!