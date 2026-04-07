“L’Apicoltore e il Chimico”, serata dedicata al mondo delle api a Rocca de’ Baldi Crava

La Biblioteca “Don Franco Mattalia” propone un incontro dedicato alla scoperta dell’ecosistema delle api. L’evento, intitolato “L’Apicoltore e il Chimico”, si terrà lunedì 13 aprile 2025 alle ore 20:45 nel Salone Polivalente di via Giovanni XXIII n. 1, a Rocca de’ Baldi Crava.

L’appuntamento unisce la pratica dell’apicoltura alla ricerca scientifica. Filippo Bono, apicoltore dell’azienda “Il miele di Pippo”, e il dottor Giancarlo Quaglia, chimico esperto di miele e membro di Honey Platform della Comunità Europea, illustrano il funzionamento dell’alveare, il processo di produzione del miele e il ruolo della chimica nella vita delle api.

Si affronta il valore del miele come alimento antico, apprezzato per sapore e proprietà nutritive. Le api fungono da sensori naturali del territorio, bioindicatori preziosi della salute ambientale.

Vengono analizzati i rischi per le api: cambiamenti climatici, eventi meteo avversi, scarsità di fioriture e pesticidi agricoli, che causano mortalità e spopolamento delle arnie negli ultimi decenni.

Il contributo delle api all’agricoltura e alla biodiversità risulta essenziale. L’incontro invita a comprendere, attraverso l’osservazione dell’arnia, lo stato dell’ambiente.

Ingresso libero, aperto a curiosi, appassionati, studenti e cittadini.