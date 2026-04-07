“Seconda classe”, indagine sul privilegio al Teatro Toselli di Cuneo

Lunedì 13 aprile, alle ore 21, il Teatro Toselli di Cuneo ospita Seconda classe, drammaturgia originale del Controcanto Collettivo. L’idea e la regia sono di Clara Sancricca, con un cast composto da Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero e la stessa Sancricca. All’assistente alla regia Elena Contrino e alla scenografia Michelle Paoli si affianca la produzione del Teatro Stabile dell’Umbria.

Lo spettacolo indaga il tema della ricchezza, del lusso e della sua esclusività. In un’epoca immersa nel paradosso della disuguaglianza – dove alcuni possiedono molto e altri nulla – emerge come il privilegio richieda l’esclusione per esistere: la prima classe definisce la sua superiorità proprio in opposizione alla seconda. La vera essenza della ricchezza appare allora la certezza che altri abbiano meno, fonte di inspiegabile sollievo.

L’appuntamento si inserisce nella terza edizione della rassegna Teatro No Limits, a cura di Fondazione Piemonte dal Vivo e del Centro Diego Fabbri di Forlì. Le recite sono audiodescritte: per prenotare i dispositivi gratuiti, contattare entro 48 ore precedenti info@centrodiegofabbri.it o WhatsApp (+39 328 2435 950). I dispositivi restano disponibili fino a esaurimento per tutto il pubblico, con priorità a non vedenti e ipovedenti, presso un corner dedicato all’ingresso.