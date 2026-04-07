Cuneo, si presenta il libro “Disarmare il discorso. Sulla militarizzazione del linguaggio”

Il Circolo Arcipelago APS – Arci di Cuneo organizza venerdì 17 aprile 2026 alle ore 20.45 la presentazione del libro “Disarmare il discorso. Sulla militarizzazione del linguaggio” di Federico Faloppa (effequ Edizioni).

Difficile, oggi, non “mettersi l’elmetto”, anche a parole. Dalla pandemia del 2020 in poi abbiamo assistito a una continua militarizzazione del linguaggio: battaglie contro il virus, nemici da combattere, trincee da difendere, offensive mediatiche. Attraverso gli strumenti della linguistica e dell’analisi del discorso, Federico Faloppa ricostruisce il modo in cui il linguaggio prepara il terreno alla violenza, veicola stereotipi e meccanismi di esclusione, e mostra come sia possibile “disarmare” le parole per costruire un discorso pubblico più consapevole, inclusivo e pacifico.

Federico Faloppa (Cuneo, 1972) è Professore di Language and Discrimination presso il Dipartimento di Lingue e Culture dell’Università di Reading (Regno Unito). Da oltre vent’anni si occupa di storia della lingua italiana, sociolinguistica e analisi del discorso, con particolare attenzione al rapporto tra linguaggio, potere e rappresentazione delle minoranze. Esperto di hate speech, è consulente per associazioni e organizzazioni non governative ed è membro del Comitato di Esperti per la lotta contro l’hate speech del Consiglio d’Europa. Faloppa sarà per la prima volta ospite al circolo Arcipelago in una delle date di presentazione del suo volume fresco di stampa, in tutte le librerie fisiche e virtuali dal primo aprile scorso.

Durante la serata interverrà la consigliera regionale Giulia Marro, cuneese, che porterà il suo contributo sul tema del “discorso armato” nelle istituzioni, analizzando attraverso la propria esperienza come il linguaggio militarizzato si manifesti nel dibattito pubblico e nella politica.

Introduce e coordina l’incontro Fabrizio Biolé. L’evento è organizzato dal Circolo Arcipelago con la collaborazione di Coordinamento Pace e Disarmo di Cuneo, Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, Associazione Progetto HAR.

Circolo Arcipelago APS – Arci Corso Giolitti 31 (ingresso cortile Via Meucci 32/34) – Cuneo. Per informazioni sull’evento: 3471498316



