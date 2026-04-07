Caraglio, Enrico Salvagno presenta “Il palazzo dei libri proibiti” di Chiara Romanello

Caraglio: Enrico Salvagno lettore per un giorno, si presenta “Il palazzo dei libri proibiti” di Chiara Romanello

Venerdì 17 aprile, alle ore 16.30, presso la Biblioteca Civica di Caraglio, il giovane scrittore per una volta svestirà il ruolo di officiante per la presentazione di un suo libro, per cimentarsi con alcuni passi di lettura, tratti dal libro “Il palazzo dei libri proibiti” di Chiara Romanello.

Il pomeriggio infatti sarà proprio dedicato alla presentazione di questa nuova fatica letteraria, ambientata a Pinerolo nel 1550, dove il figlio di un prestigioso avvocato assiste al rogo di Paolo della Riva, un eretico valdese; da quel giorno la sua vita prenderà una rotta inaspettata…

Abbiamo chiesto a Enrico Salvagno come è nata questa sua passione per la letteratura, i libri e tutto quello che ruota intorno al concetto di parole.

“La mia esperienza nel mondo dei libri è partita più o meno all'età di 11 anni incentivato alla lettura da mia mamma e dai miei due zii Claudio e Mauro. Ho iniziato a scrivere poesie per gioco come modo per sfogare le emozioni sia nel periodo di degenza ospedaliera e sia nell'osservazione dell'ambiente circostante. Attraverso i libri ho capito che esiste un universo parallelo a quello che possiamo vivere.

Dal 2017 al 2023 ho pubblicato quattro raccolte poetiche e partecipato a diverse antologie poetiche con altri autori. Nel tempo poi ho capito che mi piaceva anche leggere i libri e le poesie in generale. E così come aiuto e collaborazione artistica per mio zio Mauro ho iniziato a leggere diverse poesie alle sue presentazioni (2015 "il giardino e la casa " 2024 "Un giro sulla luna" e 2025 le poesie di "Ho saputo credere”). Ho poi esteso questo interesse espressivo verso altri libri creando un format di lettura romanzi e poesie sulla mia pagina Instagram "Erry Orso “, dove ho letto e presentato i libri di alcune bravissime autrici.

Il format mi ha permesso di instaurare un rapporto di amicizia molto con la scrittrice classe ‘87 Chiara Romanello, autrice torinese dei seguenti libri: "La maschera di ferro" e "Il palazzo dei libri proibiti"; quest’ultimo romanzo racconta il coraggio di Mattia nella divulgazione di alcuni libri vietati dalla chiesa perché ritenuti un'eresia. Siamo nel 1500 e le idee ritenute differenti, non sempre venivano apprezzate.

Definisco questo romanzo "completo" non solo perché tratta temi storici, ma perché lascia la "suspense classica" di un giallo avvincente; ho accettato nuovamente con gioia e gratitudine l'invito di Chiara nel fare da suo lettore, dove utilizzerò anche la mia passione teatrale.”

Enrico e Chiara Romanello, aspettano tutti gli amanti della buona lettura, venerdì 17 aprile alle ore 16,30, presso la biblioteca di Caraglio. Ingresso libero.