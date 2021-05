Giornata di vaccinazioni al Palazzetto dello sport di Dogliani. Presente la ministra Dadone [FOTO]

L’organizzazione della giornata vaccinale è stata coordinata dalla consigliera Daniela Sandrone, insieme al capogruppo di maggioranza Antonio Bosio e al consigliere Michele Giampaolo.

Presenti i medici di famiglia dell'area doglianese per le anamnesi e medici e infermieri volontari che si sono occupati della preparazione e iniezione del vaccino ai pazienti convocati per la giornata di vaccinazioni.



Una gran numero di volontari ha operato e tuttora sta operando in questa giornata. Dalla Protezione civile di Dogliani, all'Associazione Volontari del Soccorso, Pompieri in Langa e altri volontari legati all'associazionismo doglianese, insieme agli amministratori con il sindaco Ugo Arnulfo e il personale comunale.