Stefania Belmondo cittadina onoraria di Govone: incontro con la campionessa olimpica

Sabato 11 aprile, alle ore 18, nel salone incontri “La Serra” di Govone, il sindaco Giampiero Novara conferirà la cittadinanza onoraria a Stefania Belmondo, leggenda dello sci di fondo italiano e protagonista delle recenti Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dove ha ricoperto il ruolo di prima tedofora e commentatrice per la Rai.

La proposta, avanzata dal centro culturale “Govone e il Castello” e approvata dal Consiglio comunale, rappresenta un riconoscimento alla straordinaria carriera sportiva dell’atleta e al suo costante impegno nella promozione dei valori dello sport tra i giovani, esempio di determinazione, passione e spirito di sacrificio.

A seguire, Belmondo presenterà il volume Ho imparato a vincere. Passione, fatica e tenacia per il traguardo, scritto insieme alla govonese Antonella Saracco e rivolto in particolare ai ragazzi, con l’intento di trasmettere l’importanza dell’impegno per raggiungere i propri obiettivi.

L’incontro, aperto al pubblico, vedrà la partecipazione degli allievi del catechismo di Govone, del parroco don Andrea Chiesa e di numerosi appassionati di sport, per un momento di condivisione tra comunità, cultura e valori educativi.