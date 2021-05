Mondovì, Piazza Maggiore diventa un dehors a cielo aperto

Piazza Maggiore diventa un dehor a cielo aperto.

L'idea era nell'aria da settimane: un modo piacevole per godere della bellezza del centro storico di Mondovì Piazza, nel pieno rispetto delle norme anti covid.

"In collaborazione con le attività commerciali del rione di Piazza, abbiamo preparato una bella sorpresa, per ora sperimentale... ma pronta a divenire punto saldo in tutti i week end dell’estate monregalese" - spiegano dall'Associazione "La Funicolare".

Tanti tavolini da due o quattro posti per sedersi e gustare in tranquillità un gelato, un drink o un piatto caldo.

Una bella idea per accogliere i visitatori e per usufruire al meglio delle agevolazioni previste dal comune per l'installazione di dehors e strutture all'aperto (leggi qui).