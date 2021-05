Anche in Camera di Commercio Cuneo al via da oggi la settimana dell'amministrazione aperta

L’attività amministrativa evolve verso un sistema di open government, nel quale il patrimonio informativo pubblico si apre ai cittadini e alle imprese. Accesso e trasparenza come strumenti per assicurare una conoscenza generale e diffusa delle informazioni e consentire agli utenti il controllo sull’operato dei funzionari e degli amministratori pubblici.

Inizia oggi, 17 maggio 2021, la 5^ edizione della Settimana dell'amministrazione aperta (#SAA2021), una iniziativa collettiva, promossa e coordinata dal Dipartimento Funzione Pubblica nell'ambito della partecipazione italiana all’Open Gov Week, dedicata a sviluppare la cultura e la pratica della trasparenza, della partecipazione e dell'accountability nelle amministrazioni pubbliche e nella società.

In continuità con gli anni scorsi, il Sistema camerale e Unioncamere contribuiscono all’iniziativa con la pubblicazione sul portale www.camcom.gov.it, nella sezione open government, di una serie di dati in formato aperto sui vari temi tra cui demografia imprese, start-up, ambiente, imprenditoria femminile, giovanile straniera, commercio estero.

Anche la Camera di commercio di Cuneo ha assicurato il proprio contributo attraverso la pubblicazione immediata di dati aperti (open data) riferiti al Prezzario delle opere edili e impiantistiche, all'indirizzo https://www.camcom.gov.it/P42A0C1936S32/-SAA2021.htm.

A fine mese sarà inoltre rilasciata, sullo stesso portale, la dashboard interattiva per l’analisi evoluta dei dati economici e statistici, realizzata in collaborazione con la società consortile Infocamere, che sarà presentata il 28 maggio in occasione della Giornata dell’economia 2021.

“Un anno fa, all’atto del mio insediamento, ho individuato nella digitalizzazione la linea strategica prioritaria per il mio mandato, che deve caratterizzare in primo luogo l’agire della Camera di commercio nei molteplici ambiti di competenza, per essere quindi resa disponibile alle imprese, accompagnando quelle meno strutturate verso l’innovazione – ribadisce il Presidente Mauro Gola – La digitalizzazione dei dati e la trasparenza svolgono oggi un importante servizio informativo nei confronti delle imprese e della collettività, rappresentano uno strumento di conoscenza indispensabile per una partecipazione attiva e consapevole alle scelte decisionali, che con la pubblicazione dei dati in formato aperto intendiamo potenziare”.