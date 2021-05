Pian Munè di Paesana: la nuova cartina degli itinerari estivi

L’estate si avvicina e Pian Munè si organizza.

Il calendario degli eventi estivi è quasi terminato e sul sito web si può già consultare la cartina degli itinerari trekking rinnovata e aggiornata.

A Pian Munè il trekking è davvero per tutti.

Dalla vetta Garitta Nuova per i più esperti, agli itinerari più semplici per le famiglie ma anche alle passeggiate per chi non può camminare a lungo e che vuole conoscere angoli più nascosti di questa località turistica, come il Bric Lombatera, angolo di incisioni rupestri risalenti all’età del ferro.

I rifugi sono aperti!

Il primo rifugio a quota 1535m raggiungibile in auto è aperto tutti i giorni. Qui si trova anche la colonnina di ricarica per le bici elettrica, servizio gratuito per i clienti del locale.

Le webcam sul sito web sono sempre aggiornate per vedere le previsioni meteo al link http://webcam.pianmune.it/