Calcio giovanile: la Monregale lancia “First Skills”, programma di avviamento per i piccoli dai 4 ai 7 anni

Monregale calcio organizza una serie di appuntamenti dedicati ai più piccoli: attraverso la collaborazione con il partner tecnico Coerver Coaching verrà sviluppato nel Monregalese il programma “First Skills”, specifico per i bambini dai 4 ai 7 anni.

Il programma vuole avviare i partecipanti al gioco del calcio, con percorsi ed attivita che permettano una crescita globale in un ambiente stimolante e divertente. Il primo step prevede tre allenamenti gratuiti per i bambini in fascia di eta 4-7 anni: sabato 22 maggio presso il campo “Piero Dardanello” a Vicoforte; sabato 29 maggio al comunale di Branzola, a Villanova Mondovì ; e sabato 5 giugno al Centro sportivo Monregale di Mondovì.

L’inizio e previsto per le ore 15. Per ulteriori informazioni: 342 6935515 – 347 4334363 - https://monregalecalcio.it/novita-per-i-piu-piccoli-first-skills-con-monregale.