Saluzzo: si ri-parte con START arte, artigianato e antiquariato

Start, la piattaforma di eventi con al centro l’Arte, Artigianato, Antiquariato, le tre A maiuscole di Saluzzo, è al via il prossimo 28 maggio.

Sarà un cartellone ricco e di qualità – promette il sindaco Mauro Calderoni in conferenza stampa lunedì, al Teatro Magda Olivero di Saluzzo. Dopo un anno difficile nel quale la manifestazione ha dovuto spostarsi in autunno e adattarsi alle restrizioni dell’emergenza sanitaria Covid, annullando l’appuntamento con l’Antiquariato, Start – riparte “Re-start” facendo delle difficoltà il punto di forza per una nuova edizione (la quinta).

Una manifestazione che cresce e si consolida sottolineano dalla direzione artistica di STI (Soluzioni Turistiche Integrate) che con la consulenza di Stefano Raimondi direttore artistico di ArtVerona, firmano la rassegna.

“Per la Fondazione Amleto Bertoni - afferma il presidente Carlotta Giordano - e la città START è il primo tassello di un grande cartellone che farà di Saluzzo e delle Terres Monviso un luogo di grandi eventi, cultura, sapori del territorio da conoscere, musica, esperienze outdoor che uniscono paesaggio ed arte. Una promozione del territorio a 360° che fa dei giovani, della cultura e della socialità - assolutamente da ritrovare, ma seguendo le regole! - il perno del Re-Start.” 7

“Questa edizione ha per noi tutti il sapore della diga che non cede alla piena. – aggiunge Matteo Dispenza, direttore artistico di START - La pandemia ha lasciato le sue cicatrici, ma tutti gli artigiani, artisti e antiquari (con numeri record di partecipazione) che hanno scommesso con noi su Start 2021 vogliono esprimere un concetto ben preciso: è stata dura, ma non ci avete piegati. E questo è un messaggio non sono per Saluzzo, ma per l'Italia intera. E siamo onorati che proprio Start sia una delle prime occasioni nazionali di ripartenza del settore. Di Re-Start.”

Collaborano alla costruzione dell’evento l’Istituto Garuzzo per le Arti Visive, Ur-ca, Ratatoj, Itur – MuSa, Fondazione Scuola APM, Istituti Scolastici Saluzzesi, Enti e Associazioni del territorio.

Arte, artigianato, antiquariato sono le parole chiave con le quali ogni anno Saluzzo si presenta ai cittadini e turisti in un mese di appuntamenti dal 28 maggio al 27 giugno.

Start conferma il format e presenta una manifestazione poliedrica che invade l’alto centro storico con le idee innovative degli artigiani che faranno conoscere il loro lavoro. Start apre inoltre al più interessante antiquariato italiano e internazionale nella Castiglia, contamina la città con l'opera del vincitore del Premio Matteo Olivero e trasforma via Volta, con i suoi Porti Scur, in un’opera d’arte contemporanea site specific.

Il tema scelto per quest’anno nasce proprio dalla voglia di ripartire, di premere di nuovo il tasto Start e mettere in moto la macchina, per "vincere la gara" proponendo molteplici occasioni di visita a Saluzzo che Usa Today considera “un piccolo mondo antico, un luogo da non perdere” e che è stato inserito tra i dieci borghi più belli d’Italia.

La 26° Mostra di Arte Contemporanea di Saluzzo, curata Giuseppe Biasutti, in Casa Cavassa (28 maggio – 13 giugno), propone una personale di Andrea Nisbet, artista originario di Torre Pellice che ama focalizzare la sua ricerca artistica per temi, dove ognuno di questi, presenta sempre l’uomo come principale attore.

Arte contemporanea è anche la 43° edizione del Premio Matteo Olivero, organizzato da The Blank - direzione artistica di Stefano Raimondi. Quest’anno, vista la complessità della sfida e la scelta di cimentarsi con un’opera di arte urbana, il Premio Matteo Olivero sarà svelato solamente in luglio. Il premio si è rivolto ad artisti residenti in Italia, 27 candidati selezionati da importanti advisor. La prestigiosa giuria composta da Ilaria Bonacossa, Alessandro Rabottini, Arturo Demaria e Roberto Giordana ha assegnato all’unanimità il Premio Matteo Olivero 2021 a Roberto Pugliese con il progetto Sinestesia Eco. L'opera, un'installazione sonora sarà collocata sulla facciata del nuovo Centro Studi sulle Tastiere Storiche, nell’Ex Biblioteca Civica che sarà inaugurata il 28 luglio e creerà un modello di Palazzo Musicale.

Cuore pulsante di Start l’83° Mostra Nazionale dell’Artigianato (28 maggio – 6 giugno )che ha quest’anno un record di iscrizioni: quarantacinque artigiani in arrivo da tutto il paese. Si articolerà nei due ambiti: la mostra in Casa Cavassa e la presenza nell’alto centro storico di artigiani e artisti, per fare conoscere le varie espressioni artistiche e fare shopping d’arte e artigianato a km 0. Qui il pubblico troverà la sede di un palinsesto di eventi da vivere con veri e propri workshop e la possibilità di toccare con mano il lavoro in bottega.

Come nelle precedenti edizioni la manifestazione si arricchisce con una grandissima sfida: nel contesto della Mostra Collaterale dell’Artigianato si svolgerà un hackathon che vedrà protagonisti studenti universitari provenienti da tutta Italia per quattro giorni di lavoro e confronto.

44° Mostra Nazionale Antiquariato di Saluzzo si propone – dopo lo stop forzato del 2020 - come una delle più importanti manifestazioni italiane del settore, in particolar modo grazie al trasferimento nella nuova sede al Castello della Castiglia e alla curatela di Franco Brancaccio. Da venerdì 4 a domenica 13 giugno storie di antiquari e oggetti pregiati e antichi, un vero e proprio viaggio tra le scuole della tradizione italiana tra ‘400 e ‘700 grazie alla partecipazione di 22 straordinari espositori. Sarà inoltre presentata al piano terreno del Museo della Castiglia una mostra collaterale che vuole portare il pubblico in un ideale tour attraverso l’Italia e le sue scuole pittoriche regionali. “Le 100 Maddalene dalla collezione Rubiola” è un percorso fra raffigurazioni di Maria di artisti veneziani, lombardi, piemontesi, liguri, emiliani, toscani, romani e napoletani, oltre che da fiamminghi, olandesi, francesi, spagnoli e tedeschi.

Re Start stupirà anche nella fase finale grazie a IGAV – ISTITUTO GARUZZO ARTI VISIVE che allestirà alla Castiglia già tra “I Luoghi del contemporaneo”, la sua nuova Esposizione e Collezione permanente. Sarà uno sguardo sull’arte contemporanea italiana, dai giovani ai maestri, per raccontare con un nuovo allestimento l’impegno profuso negli anni in Italia all’estero dell’Istituto Garuzzo.

Tanti anche gli appuntamenti off per rendere coinvolgente il programma con un calendario eventi che valorizzerà artigiani, commercianti, associazioni, enti e realtà locali. Saluzzo si vestirà a museo diffuso, ricco di arte, artigianato, musica, eventi, in una continua evoluzione e fermento culturale.

Tutte le informazioni, i dettagli sulle modalità di ingresso e il programma si trovano sul sito http://startsaluzzo.it/ e sui profili social con l’hashtag #Start21 su Facebook e Instagram @StartSaluzzo.