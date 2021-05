GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE! Un abbraccio virtuale a tutti i lettori per i 17 anni di Targatocn.it!

20 maggio del 2004: una giornata che oggi possiamo definire 'storica'.

Da 17 anni Targatocn.it è il quotidiano on line della provincia di Cuneo, grazie sopratutto a voi lettori che seguite, commentate, criticate e fate i complimenti.

Dopo questi lunghi mesi circondati dal Covid, con cui ci siamo tutti abituati a convivere, avremmo avuto piacere di incontrarvi tutti per un grande abbraccio, che resta un grande abbraccio virtuale. (anche perchè ogni giorno siete davvero tantissimi)

Potremmo raccontarvi tante storie di 17 anni vissuti intensamente, anche quelle tristi e brutte, perchè proprio il fatto di oggi poterle raccontare è già segno di un chiaro successo.

Da allora in redazione sono passate tante persone, molte ancora oggi sono parte attiva di Targatocn.it. Il direttore Barbara Pasqua, che citiamo a nome ti tutti i componenti del giornale, in questi anni ha svolto un lavoro silenzioso, che sta dando grandi e buoni frutti. Un gruppo solido e coeso che cresce, una copertura provinciale sempre più 'paese a paese', un grande rispetto alle persone nei momenti più tristi della cronaca nera, una puntuale attenzione agli eventi ed all'economia locale, una politica fatta in modo curioso ma leale, un giornalismo che racconta il territorio con uno sguardo nazionale ed a tratti internazionale.

Il giornalismo infatti quando è buono non è discreto, ma neppure eccessivo. Cerchiamo ogni giorno di offrire un prodotto onesto e equilibrato. Grazie anche a coloro che sanno aiutarci a crescere, evidenziando punti di miglioramento non con il gusto della polemica ma con quello della partecipazione.

Lettori protagonisti nelle segnalazioni, nelle fotografie, nelle rubriche, nei tantissimi commenti sui social.

Dobbiamo dire Grazie alla redazione, che nel tempo è cresciuta, cambiata e sta crescendo ancora e grazie a tutti i collaboratori che rendono il quotidiano speciale. Grazie al nostro reparto commerciale, senza il quale, non ricevendo nemmeno un euro di finanziamento pubblico, non potremmo esistere. Grazie a tecnici web ed a tutto il personale amministrativo e dirigenziale, insomma a tutta quella che oggi è la nostra azienda.

Oggi il nostro gruppo editoriale è presente con quotidiani on line nelle province del Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Lugano, Montecarlo, Nizza e Costa Azzurra. Proprio domani, 21 maggio, Sanremonews.it compie 20 anni di storia in provincia di Imperia, mentre a ottobre Savonanews.it compirà anche lui 17 anni in provincia di Savona, Torinoggi.it in provincia di Torino ne ha appena compiuti 12, solo per citare i nostri quotidiani con maggiore anzianità. Ed in provincia di Cuneo la volontà di avere un 'occhio di riguardo' ad Alba, Bra, Langhe e Roero ci ha convinti a creare LaVocediAlba.it.

Un 'pedigree' che oggi è unico nel panorama nazionale dell'editoria solo on line su più terrritori provinciali ed interregionali.

17 anni a noi sembrano tanti, forse sono pochi nell'editoria tradizionale, sono di certo un pezzo di storia in quella solo on line.

Noi tutti vogliamo però dedicare il compleanno numero 17 a voi lettori: siete il nostro riferimento, grazie grazie grazie!