Bra, cordoglio per la morte del cavaliere Franco Dogliani, ex volontario dei Vigili del Fuoco

Una figura da prendere come riferimento, con un’etica del lavoro e una voglia di impegnarsi per il bene comune da tramandare alle future generazioni.

Giovedì 6 giugno si è spento, all’età di 88 anni, il cavaliere Franco Dogliani, volto noto e apprezzato in tutta la città di Bra nella sua duplice veste di termotecnico e di ex Vigile del Fuoco volontario.

Era molto legato alla divisa che ha vestito per 37 anni e questo lungo periodo di militanza nel Corpo lo ha portato a ricoprire anche la carica di Capo Distaccamento nella caserma braidese di via Montegrappa per circa 14 anni.