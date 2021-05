Quando lo stage non si può fare

Lo stage è fondamentale per l'apprendimento di una professione... ma quando non si può fare?

In quest’anno formativo, il periodo in cui le studentesse dell’indirizzo Estetica del Cfpcemon di Ceva avrebbero dovuto mettere le mani nel mondo del lavoro, ha coinciso con la chiusura forzata di alcuni settori e delle attività che avrebbero voluto ospitarli e l’esperienza ha dovuto giocoforza essere tramutata in stage simulato & project work.

Lo stage simulato è un progetto che permette ai ragazzi di avvicinarsi, quanto più possibile, alla simulazione di gestione di un salone con attività organizzative, operative e relazionali tipiche del contesto lavorativo. Proprio nel periodo di stage simulato, le ragazze del settore Estetico hanno chiesto di poter intervistare alcune professioniste, hanno formulato una trentina di domande e le hanno inviate ad estetiste del territorio che hanno risposto con disponibilità ed entusiasmo alle loro richieste.

Da “Quanto si può guadagnare e quante sono le spese?” a “Causa COVID hai perso passione?” passando per “Qual è il modo migliore di fidelizzare la clientela?”

Le professioniste hanno riposto “a distanza” ossia realizzando video che le studentesse hanno poi visto in aula e commentato con le insegnanti.

“Ringrazio le Estetiste Stefania Croce de Il Ninfeo Centro del Bellessere, Nadia Giuliano di Beauty Più, Monica Virgilio del Centro Benessere L’Essenza, Daniela Bossolasco del Centro Estetico Vitality, Giulia Fresia di Nuova Bellezza e Annalisa Comino dello Studio Estetico Annalisa che hanno portato un po’ delle loro attività e della loro esperienza personale nel nostro laboratorio – Sono le parole della Responsabile Corso Simona Giacosa – Grazie al tempo che ci hanno dedicato, le studentesse hanno avuto un confronto con argomenti pratici, una parte importante della loro formazione che altrimenti sarebbe venuta meno a causa della pandemia.”