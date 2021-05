La scuola che cambia: il Comune regala una stampante 3D alla scuola media di Valdieri

“Lo scopo del laboratorio è quello di fornire ai partecipanti – dice il presidente di FabLab Cuneo, Alessandro Marcon - attraverso il sofware TinkerCad, le competenze tecniche per produrre in autonomia progetti tridimensionali con la modellazione di parti solide elementari o articolate, derivate da bozze progettuali esistenti o sviluppate in maniera indipendente. La didattica proposta al sindaco di Valdieri, Giacomo Gaiotti, è subito piaciuta al punto che ha predisposto l’acquisto a favore dell’Istituto scolastico di una stampante 3D che sarà lasciata in classe a disposizione per la formazione dei docenti e l’apprendimento degli allievi. Auspichiamo per il prossimo anno di esportare il modello d’idea anche in altri Comuni”.

“Come amministrazione – conclude Gaiotti – pensiamo sia importante investire sul futuro delle nuove generazioni offrendo loro opportunità concrete capaci di creare nuovi stimoli e indirizzi di pensiero positivi. La nuova stampante in 3 D porterà sicuramente un valore aggiunto all’istruzione dei nostri ragazzi di oggi e di domani”.