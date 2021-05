Dai 90 ai 40 km/h: abbassato il limite di velocità sul viadotto Soleri a Cuneo

Sul viadotto Soleri, a Cuneo, sono state realizzate due corsie ciclabili monodirezionali, adiacenti e contigue a quelle veicolari, la cui larghezza è stata ridotta di circa un metro per direzione di marcia.

C'è solo la segnaletica orizzontale e verticale, nessuna barriera a separare le corsie.

Ma pochi si sono accorti che il limite di velocità, su uno degli assi viari più importanti della città, su cui transitano ogni giorno centinaia di mezzi, è stato abbassato ed è di 40 chilometri orari.

Qual era il limite prima? Era di 90 km/h, come sulle strade extraurbane secondarie. Una nettissima riduzione, dunque, dovuta al fatto che, nonostante il viadotto Soleri non fosse più da tempo una strada secondaria, nessuno avesse ritoccato quel limite. A decidere per l'abbassamento è stata la Provincia, che aveva competenza su quella tratta.

Aveva, perché dall'11 maggio la competenza è stata trasferita ad Anas.

Quanto alla riduzione della velocità, da giorni circolano indiscrezioni sull'installazione di un autovelox lungo l'asse. Al momento, però, non è previsto.