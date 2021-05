Reparti Covid: zero ricoveri a Ceva e a Centallo

Sempre più in calo i ricoveri nei reparti Covid degli ospedali Asl Cn1 e Santa Croce e Carle di Cuneo.

A Saluzzo ricoveri in discesa, su dieci posti letto attivati in terapia intensiva, tre sono ancora occupati, così come in media intensità dove si scende a 17 posti occupati su 56 (la settimana scorsa erano rispettivamente 5 su 10 e 33 su 56).

All’ospedale di Ceva in media intensità non ci sono ricoveri, zero su 24 unità attivate, solo sette giorni fa erano 6 su 24.

Stabili i ricoveri a Mondovì dove in terapia intensiva si registrano 2 i posti letto occupati su 4, mentre in media intensità sono 6 su 21 (il 21 maggio erano 3 su 4 e 9 su 21).

Al SS Annunziata di Savigliano, solo più un ricovero sui quattro posti di terapia intensiva.

Nessun ricovero anche al Covid Hotel La Bussola di Centallo, zero ricoveri su 17 posti diponibili. Scendono anche i posti letto occupati all’Istituto Climatico di Robilante: 27 su 40, mentre la settimana scorsa erano 31 su 40.

Al Santa Croce e Carle di Cuneo, si rimodulano i posti covid, in terapia intensiva ne rimangono attivi 6, di cui 3 occupati (sette giorni fa erano 4 su 8 unità attive). In terapia semi-intensiva restano otto posti letto attivati, di cui quattro occupati, esattamente come la scorsa settimana. Questa mattina al Santa Croce e Carle è stata inoltre smontata la tenda militare degli Alpini del 2° Reggimento di Cuneo all'ingresso dell'ospedale.

La tenda era stata montata a ottobre 2020 per dare supporto all'attività del Pronto Soccorso: una tensostruttura modulare riscaldata, per contribuire a gestire il sovraffollamento dei posti di degenza a bassa intensità.

Al dea/pronto soccorso di Savigliano su 100 accessi, tre sono sospetti covid, mentre a Mondovì, su 80, solo due sono sospetti covid in attesa del tampone.