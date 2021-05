Buon compleanno “Cit ma Bel”

Oggi venerdì 28 maggio il Ristorante Bar “Cit ma Bel” di Cuneo, via Savona 50, festeggia i suoi primi 10 anni di attività!

E’ emozionato Ettore quando ci racconta “… una bella soddisfazione, sono contento di questo traguardo!

Sono stati anni belli che ricordo con molto piacere, anni che mi hanno regalato momenti indimenticabili dove nulla è stato facile ma grazie all’aiuto di mia moglie, mia figlia e di tutti i nostri dipendenti, siamo riusciti a raggiungere questo traguardo”.

Il “Cit ma Bel” è un’attività composta da un bar, un ristorante, un autolavaggio e una rivendita tabacchi, schede telefoniche e gratta e vinci.

Già dalle 5 del mattino i clienti possono già deliziarsi con profumati e freschi croissant, crostatine, cannoli, biscotti oppure stuzzicose pizzette o focaccine farcite con salame, prosciutto, pomodoro e mozzarella, ecc…

Il pranzo accoglie i clienti dalle 12 alle 15 mentre per la cena dalle 19 alle 22. Per entrambi i servizi il “Cit ma Bel” offre un’ampia selezione di antipasti, primi, secondi con contorni e dolci.

Tutte le lavorazioni, compresa la panificazione, sono fresche e vengono preparate manualmente da Margherita, dal figlio Matteo e dal suo staff di cucina.

In questi anni ha riscosso un particolare successo l’aperitivo, dove importanti etichette di bollicine, bianchi e rossi sono assoluti protagonisti dei momenti di allegria e spensieratezza dei propri clienti.

Nei fine settimana è possibile cenare con piatti a base di carne o pesce con grigliate miste e fritture sempre accompagnati da importanti vini del territorio.

In occasione del 10 compleanno del “Cit ma Bel” tutti i clienti che nelle giornate di oggi, domani e domenica 30 maggio effettueranno un lavaggio self, riceveranno una card gratuita per un lavaggio base gratuito della propria autovettura.

Conclude Isabella “… un importante ringraziamento è per la nostra affezionata clientela che ogni giorno ci permette di poter lavorare bene, in serenità e col sorriso sulle labbra!”

Il Ristorante Bar “Cit ma Bel” si trova a Cuneo, via Savona 50.

Sito internet https://citmabel.it/

Facebook https://www.facebook.com/citmabelcuneo