Cuneo: da lunedì prossimo il presidio della polizia locale in corso Giolitti

E' stata una delle iniziative più discusse - e attese, certamente da una parte della popolazione di Cuneo - e tra meno di una settimana vedrà effettiva concretizzazione: stiamo parlando dell'inaugurazione del posto di polizia locale in corso Giolitti.

Un'iniziativa richiesta a gran voce da diversi gruppi consigliari nelle commissioni e nei consigli comunali come Lauria, Fratelli d'Italia, Grande Cuneo e Lega, legata ai diversi episodi di cronaca avvenuti negli anni; la notizia era già stata confermata dall'assessore Paola Olivero.

L'attività prenderà il via al civico 36 a partire dal pomeriggio di lunedì 7 giugno. Servirà da presidio per le attività di controllo sul territorio, che quotidianamente la polizia locale del capoluogo effettua a piedi o in bicicletta e che vedrà un potenziamento, comprendendo anche le zone limitrofe.

Due gli agenti predisposti al servizio - che riceveranno poi supporto ulteriore con le nuove assunzioni già in previsione - . Le aperture saranno solamente pomeridiane.

Soddisfatto il sindaco Federico Borgna: "Prosegue il lavoro dell’Amministrazione Comunale su Corso Giolitti. L’apertura dell’ufficio della Polizia Locale è infatti l’ulteriore tassello di un progetto complessivo di attenzione e riqualificazione di questa zona della città già avviato da tempo".

"Siamo partiti con gli interventi di rigenerazione urbana, l’implementazione dell’illuminazione pubblica e della videosorveglianza, il rifacimento dei marciapiedi, la presenza del mercato, l’avvio delle attività di animazione ad indirizzo sociale del progetto La Boa, il potenziamento della vigilanza in accordo con le Forze di Polizia e con il tavolo di interforze coordinato dal Prefetto, in futuro ci saranno altre iniziative per fare in modo che in una città come Cuneo non solo ci sia la sicurezza oggettiva - che già c’è -, ma che questa si riesca anche a percepire chiaramente attraverso tutte queste azioni messe insieme" conclude Borgna.