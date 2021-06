Saluzzo, grande commozione per la morte di Massimo Leinardi di Lineadue

Profonda commozione e tristezza desta a Saluzzo la scomparsa di Massimo Leinardi, 57 anni co-fondatore di Lineadue, azienda specializzata in tecnologie e macchine per l’ufficio, aperta in via Savigliano.

E’ deceduto ieri mattina, lunedì 31 maggio, al Carle di Cuneo, per il peggioramento del suo quadro clinico, una malattia rara, a cui è si aggiunto il Covid.

Saluzzese, tecnico specializzato nella manutenzione di macchine da ufficio, era un punto di riferimento per i clienti per competenza e affabilità e "un uomo di equilibrio e soluzioni in azienda" come lo definisce commosso Flavio Ricca, socio con Eros Brondino e Leinardi dell’attività aperta nel 1996. "La nostra è sempre stata un’azienda – famiglia, in cui ci si trovava anche fuori dal contesto lavorativo. La sua perdita è un grande dolore per noi".

Da tutti era considerato un buono, sempre disponibile verso gli altri, verso chi aveva bisogno. Era anche un appassionato di varie discipline sportive. Soprattutto di macchine, rally, moto sci e bici. Pedalando ha percorso tutti gli itinerari della collina saluzzese e delle valli intorno al Monviso.

Da oltre un anno lottava contro una malattia rara: “Negli ultimi tempi era più sollevato - racconta Ricca – perché dopo apprensioni e sacrifici, ne vedeva l’uscita. Sembrava aver risposto bene alle cure". Aveva anche ricevuto la prima dose del vaccino. Poi è arrivata l’infezione da Covid. "E le sue condizioni sono andate peggiorando, pur avendo, anche in questa situazione di malattia, combattuto fino in fondo”.

Lascia la moglie Monica Merlo (parrucchiera a Lagnasco) e la figlia Martina, i genitori Lorenzo e Livia e il fratello Sandro.

I funerali si svolgeranno giovedì 3 giugno alle 10,15 in Duomo, a Saluzzo. Il rosario sarà recitato stasera (martedì 1 giugno) alle 18 sempre in Duomo.

Le eventuali offerte raccolte saranno destinate al centro di Pavia per la ricerca contro l’amiloidosi.