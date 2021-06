Insieme per l'ospedale Ferrero, l'appello del dottor Enzo Aluffi

"Accogliere un giovane specializzando in reparto costituisce un'opportunità per tutta la comunità medica e per tutte le persone del territorio che del nostro ospedale sono utenti. La struttura di Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza è quella poi deputata all'accoglienza del pronto soccorso: siamo impegnati in prima linea e grazie alla generosità dei cittadini di questo bellissimo territorio e alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus, che ci ha sempre supportato nelle nostre attività, poter avere degli specializzandi è di estrema importanza".

A parlare è il dottor Enzo Aluffi, Direttore della S.O.C. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'<wbr></wbr>urgenza dell'ASL CN2, che aggiunge: "Vorrei ringraziare la Fondazione Nuovo Ospedale e rivolgere un appello ai cittadini del territorio, perché è grazie alla loro generosità che si è potuto aprire questo ospedale, che oggi può continuare a vivere e lavorare. Devolvere il proprio 5x1000 alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra permetterebbe di incrementare il budget disponibile per dare la possibilità a medici neolaureati di entrare nella specializzazione e coprire quelle carenze di organico che per noi, oggi, sono questione di sopravvivenza".

Donare il proprio 5x1000 è semplicissimo e non costa nulla: basta indicare, nella propria dichiarazione dei redditi, il CF 90041890048.