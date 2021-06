Mondovì, lavori per 130mila euro al cine-teatro "Baretti"

A Mondovì si lavora per far ripartire al meglio il cine-teatro "Carlo ed Eraldo Baretti".

La sala polivalente, situata al piano seminterrato dello stabile che ospita le scuole Trigari, proprietà del comune, venne realizzato negli anni '90, diventando nel corso degli anni punto di riferimento per i cittadini, le scuole e gli amanti della rassegna teatrale che, nelle ultime stagioni, aveva registrato il tutto esaurito.

A settembre 2020 un principio in incendio aveva interessato una parte dell'ingresso del cinema, dove si trovano biglietteria e angolo bar; i danni furono fortunatamente contenuti, ma anche in seguito a questo evento sono stati individuati dal comune una serie di interventi di manutenzione straordinaria ritenuti indispensabili per integrare e migliorare la sicurezza antincendio dei locali.

Le opere di intervento per la messa in sicurezza dei locali e degli impianti avranno un costo di circa 130mila euro e saranno finanziati con un contributo del Ministero dell'Interno con l'obiettivo di riaprire la sala in tempo per la prossima stagione teatrale.

Si spera in una rapida ripresa per il settore dello spettacolo, fortemente provato dal covid, anche perché, al momento non riaprirà neanche il Cinema Bertola per cui i gestori prevedono una ripartenza dopo i mesi estivi, quando, si spera, l'emergenza sanitaria sarà almeno in parte rientrata e ci saranno anche più film da proporre in sala.