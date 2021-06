45 guardie porta valori a rischio trasferimento, incontro in Prefettura per valutare riassorbimento in altre realtà

Si è tenuto lo scorso 3 giugno l’incontro in Prefettura di Cuneo tra le organizzazioni sindacali (Filcams Cgil e Uiltucs Uil) e le aziende responsabili di vigilanza della provincia di Cuneo.



Al centro del tavolo il trasferimento di 45 dipendenti che si occupano di trasporto valori per conto della Vedetta 2 Mondialpol nella sede cuneese del gruppo.



Il 30 aprile i vertici aziendali hanno comunicato la volontà di chiudere il sito in via Valle Po e trasferire le guardie operanti sul territorio cuneese a Collegno, nella sede centrale del gruppo in via Nazioni Unite, entro il 30 giugno.

Si tratta di mansioni inquadrate nel contratto nazionale della vigilanza privata.



L’incontro in prefettura è stato coordinato dal viceprefetto Francesco D’Angelo. Presenti oltre ai segretari provinciali di Cgil e Uil anche alcune aziende del territorio per valure un possibile riassorbimento del personale in altre realtà sul territorio.



Presenti, oltre alla Mondialpol, anche la AllSystem SpA, Cittadini dell'Ordine, Telecontrol S.r.L. Assente il gruppo Fidelitas.



“Al centro del tavolo la condivisione di un'intesa globale per la salvaguardia dell'occupazione sul territorio Cuneese – spiegano Fabio Bove (Uiltucs) e Ivan Infante (Filcams) - dando una risposta reale alla necessità di ricollocazione delle guardie particolari giurate



“Le lavoratrici e lavoratori Guardie Particolari Giurate – continua la nota - stanno vivendo una situazione drammatica per le deboli prospettive di continuità lavorativa oltre all'evidente peggioramento delle condizioni di vita dal punto di vista economico e di pianificazione della vita familiare e sociale.”



Al termine dell’incontro si è stabilito di procedere alla stesura di un documento, discusso ed approfondito sempre in Prefettura e che coinvolga gli Istituti di Vigilanza operanti sul territorio provinciale, per il mantenimento dei livelli occupazionali delle maestranze in Provincia.



Parallelamente prosegue la trattativa con la Vedetta2Mondialpol per garantire alle lavoratrici ed ai lavoratori, che accetteranno il trasferimento, condizioni economiche ed organizzative che consentano il reale proseguimento dell'attività lavorativa.