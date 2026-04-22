Alba: aperte le iscrizioni a “Estate insieme 2026”

Il Comune di Alba, con il Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero e grazie alla disponibilità di associazioni ed enti del territorio, promuove le attività estive per bambini e ragazzi residenti ad Alba, di età compresa tra i 6 ed i 17 anni.
“Estate Insieme” si terrà dal 15 giugno al 7 agosto, con programmi su quattro turni di due settimane ciascuno, differenziati per fasce di età.
Il primo turno sarà dal 15 al 26 giugno; il secondo turno sarà dal 29 giugno al 10 luglio; il terzo turno sarà dal 13 al 24 luglio; il quarto turno sarà dal 27 luglio al 7 agosto.
I centri saranno aperti dalle 8.30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00, con possibilità di pranzare (da verificare con i singoli centri).
Le iscrizioni, verranno raccolte, da ogni singolo Centro, nei giorni: venerdì 8 maggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30, sabato 9 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.30, lunedì 11 maggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e andranno ad esaurimento posti.
Per informazioni è possibile contattare i diversi centri.
La quota d’iscrizione per ogni turno (pasto escluso) è: 100 euro per un figlio; 150 euro per due figli; 200 euro per tre figli.
Muss8 Estate Insieme
Scuola Primaria Mussotto – Via C. Delpiano, 5
Parrocchia della Trasfigurazione/Coop. Soc. Progetto Emmaus
areaminori@progettoemmaus.it – 349 1066623
Turni: 1-2-3-4
Iscrizioni: Parrocchia della Trasfigurazione - Via C. Delpiano, 30
Elementari-Medie
Riunione di presentazione: 29/04 ore 18,00 presso Scuola Primaria Mussotto.
Estate Sport 2026
Scuola Primaria Rodari – Corso Europa, 134
G.S. San Cassiano asd
estateragazzisanca@gmail.com - 328 7753281
Turni: 1-2-3
Iscrizioni: Scuola Rodari
Elementari-Medie
Riunione di presentazione: 29/04 ore 19,00 online (chiedere il link)
Camp d’Istà 2026
Palacentrostorico Via Generale Dalla Chiesa, 2
San Paolo Sport Alba asd aps
campdista@gmail.com – 348 2244973
Turni: 1-2-3-4
Iscrizioni: Palacentrostorico
Elementari-Medie-Superiori
Riunione di presentazione: 28/04 ore 18,30 presso Palacentrostorico
Summer Camp Pianeta Duomo
Oratorio del Duomo – Corso M. Coppino, 43
Oratorio Duomo Aps
pianetaduomo@gmail.com – 389 9580087
Turni: 1-2-3-4
Iscrizioni: Oratorio del Duomo
Elementari-Medie-Superiori
Riunione di presentazione: 05/05 ore 20,30 presso Oratorio del Duomo
Centro Un’Estate Olimpica
Stadio A. Manzo San Cassiano - Loc. San Cassiano
Coop. Soc. Il Pianeta
centriestivipianeta@gmail.com – 351 3371515
Turni: 1-2-3-4
Iscrizioni: Stadio A. Manzo
Elementari-Medie
Riunione di presentazione: 06/05 ore 17,45 presso Parco San Cassiano (davanti al bar del campeggio)
Centro Il Pianeta Cristo Re
Oratorio Cristo Re
Coop. Sociale Il Pianeta
centriestivipianeta@gmail.com - 340 7306578
Turni: 1-2-3-4
Iscrizioni: Parrocchia Cristo Re – Via Giovanni XXIII
Elementari-Medie
Riunione di presentazione: 05/05 ore 18,00 presso Parrocchia Cristo Re
Divin Maestro
Oratorio Divin Maestro – Corso Piave, 71/b
Parrocchia Divin Maestro
sandra.alessandria@gmail.com – 339 4288515
Turni: 1-2
Iscrizioni: Oratorio Divin Maestro
Elementari–Medie
Oratorio Moretta – Casa Maria Ausiliatrice
Corso Langhe, 77 – Corso Langhe, 106
Parrocchia Madonna della Moretta e Casa Maria Ausiliatrice
estateragazzi@parrocchiamoretta.it – 389 8260253
Turni:1-2-3
Iscrizioni: Sala Marello – Corso Langhe, 106
Elementari–Medie-Superiori
Riunione di presentazione: 19/05 ore 20,45 presso Sala Marello