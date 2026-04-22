Al Cinema Vittoria di Bra torna “I nostri anni”: il film di Gaglianone sulla Resistenza in versione restaurata

Farà tappa anche a Bra il tour regionale di “I nostri anni”, il film d’esordio di Daniele Gaglianone dedicato alla Resistenza e al rapporto tra memoria, violenza e guerra.

L’appuntamento è fissato per martedì 28 aprile alle ore 21 al Cinema Vittoria, una delle venti sale coinvolte in Piemonte nel progetto promosso dal CAP – Circuito Audiovisivo Piemonte, curato dall’Associazione Piemonte Movie con Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema, Agis-Anec Piemonte e Valle d’Aosta, Distretto Cinema e con il supporto della Regione Piemonte.

A venticinque anni dalla sua uscita, il film torna nelle sale in versione restaurata in 4K, grazie al lavoro del Museo Nazionale del Cinema nell’ambito del progetto europeo A Season of Classic Films, sostenuto dal programma Creative Europe MEDIA.

Presentato al Torino Film Festival nel 2000 e l’anno successivo alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes, dove vinse la Sacher d’Oro come miglior opera prima, I nostri anni è considerato uno degli esordi più originali del cinema italiano contemporaneo.

Girato interamente in Valchiusella, luogo simbolo della lotta partigiana, racconta la storia di Alberto e Natalino, due ex partigiani legati da un’amicizia profonda ma segnati in modo diverso dal passato. Il riaffiorare dei ricordi e delle ferite della guerra porta i protagonisti a confrontarsi con il tema della memoria e con il peso delle responsabilità.

Per il regista Daniele Gaglianone il ritorno del film sul grande schermo ha anche un valore profondamente attuale: “Questo film ha ancora molte cose da dire in questi nostri anni”, ha sottolineato, richiamando l’urgenza di interrogarsi sul rapporto etico con la violenza e sul valore della dignità umana nei tempi di guerra.