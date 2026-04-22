Un successo il burraco “solidale” 2026 organizzato da Zonta Cuneo

Record di iscritti: 104 giocatori appassionati e 26 tavoli di gioco presso il Circolo "La Novella". E’ stato ancora un successo il torneo di burraco 2026 dal valore solidale, organizzato dallo Zonta club Cuneo, domenica 19 aprile.

Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Donna per Donna operante presso l’ Ospedale Santa Croce - Carle che sostiene e accompagna le donne nel loro percorso di recupero e rinascita dopo l’esperienza di un tumore al seno, attraverso attività e servizi.

"Tra questi - ha ricordato la presidente del sodalizio cuneese Silvia Quaranta, il prestito gratuito o la donazione di parrucche a pazienti oncologiche che perdono i capelli a causa della chemioterapia. Servizio che vogliamo condividere attraverso questa donazione, in segno di vicinanza alle donne e in linea con la mission internazionale del nostro club".

Il ringraziamento va a tutti i partecipanti e a chi ha collaborato all’esito dell’evento di “gioco e di cuore: al circolo bocciofila La Novella e alla signora Silvana Fonti, insegnante di burraco che condotto anche questa edizione del torneo.