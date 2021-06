Un weekend all'Ecomuseo della Pastorizia per incontrare gli artisti di Transhumance

Continua in Alta Valle Stura la residenza d'artista TransHUMANce, che vede impegnati due artisti e artigiani, un fotografo e una scrittrice, con quattro sensibilità e linguaggi diversi. Il progetto TransHUMANce, finanziato dalla Fondazione CRC nell’ambito del bando Residenze d’artista, è realizzato dall’Unione Montana Valle Stura e dall’Ecomuseo della Pastorizia in collaborazione con l’associazione noau | officina culturale, Confartigianato Cuneo, Maison de la Transhumance, Comune di Pietraporzio, Comune di Sambuco e Comune di Argentera.

Andrea Rinaudo, Daniele Balangero, Federico Aimar e Annika Pettini, dopo un primo weekend a maggio di esplorazione e immersione nella realtà dei pastori valligiani, stanno infatti proseguendo il loro percorso di conoscenza e creazione che li porterà a sviluppare un racconto per immagini, parole e materia sul mondo dei pastori della Valle Stura di oggi.

Il prossimo weekend 12 e 13 giugno porterà gli artisti a raccontare sé stessi ed il proprio lavoro al pubblico, il quale potrà conoscerli, partecipare alla loro esperienza e contribuire alla produzione delle loro opere, prendendo parte alle iniziative previste a Pontebernardo, dove l’Ecomuseo della Pastorizia ha sede, e dintorni.

Si inizia sabato 12 giugno con un’escursione guidata in partenza alle ore 10:00 presso il centro visita dell’Ecomuseo della Pastorizia a Pontebernardo, che seguirà uno dei sentieri dell’Ecomuseo che conduce a Pietraporzio. Il percorso non presenta particolari difficoltà ed il ritorno è previsto per il pranzo al sacco a Pontebernardo (per chi lo desidera, sarà possibile pranzare presso il punto degustazione dell’Ecomuseo, di nuova apertura dal 5 giugno con una nuova gestione). Dopo il pranzo, i partecipanti potranno scoprire con una visita guidata il percorso museale permanente sull’allevamento ovino e la pastorizia Na draio per vioure.

Dalle ore 14:30, i due artisti e artigiani di TransHUMANce si racconteranno: ad iniziare sarà Andrea Rinaudo, presso il centro visita dell’Ecomuseo, con un racconto della sua ricerca e della sua attività di artista e artigiano attraverso le sue opere (www.andrearinaudo.com). Seguirà alle 15:30 un laboratorio manuale curato da Daniele Balangero, noto per il marchio di lampade in legno Balume (www.balume.it), che permetterà ai partecipanti di contribuire alla realizzazione della sua opera ispirata ai bastoni dei pastori transumanti seguendo le fasi di realizzazione dei tipici oggetti in legno ripiegato.

Sempre sabato 12, alle ore 21:00 presso la Saletta dell’Ecomuseo, saranno invece proiettati i due cortometraggi di Emanuele Confortin "Diga - cronache transumanti" e "Venìa", prodotti nel 2021 e presentati in anteprima mondiale al Trento Film Festival, che raccontano la vita di alcune famiglie di pastori del Trentino nel 2020. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Nella seconda giornata di domenica 13 giugno una nuova escursione guidata in partenza alle ore 10:00 dal Villaggio Primavera nel comune di Bersezio condurrà i partecipanti alla bella borgata di Ferrere: la camminata sarà inframmezzata da letture e racconti di Annika Pettini, scrittrice e artista di TransHUMANce. All’arrivo, a Ferrere sarà possibile visitare liberamente il Museo del Contrabbandiere e consumare il proprio pranzo al sacco, prima di ritornare al punto di partenza.

Tutte le attività sono gratuite e adatte anche a famiglie con bambini, ma la partecipazione ad ogni escursione ed alle iniziative ad esse collegate è riservata ad un massimo di 15 partecipanti ciascuna. Chi vuole partecipare potrà farlo prenotandosi obbligatoriamente entro le ore 12:00 di venerdì 11 giugno via mail a ecomuseopastorizia@vallestura.cn.it o telefonando al numero +39 347 151 8434.