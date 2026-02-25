Sant’Albano: la “Fera ed Sant’Alban 2026” al via da venerdì 6 marzo con bancarelle, cene gastronomiche e intrattenimento

Si avvicina la classica manifestazione primaverile, risalente al 1800, ma poi ripresa negli ultimi 20 anni in paese, della “Fera ed Sant’Alban”, che per quest’anno si svolgerà dal 6 all’8 marzo, con tanti appuntamenti in programma. Saranno tutti curati dalla Pro loco presieduta da Giacomo “Gimmy” Chiavassa, in collaborazione con il Comune di Sant’Albano Stura, enti e sponsor.

“Per il 2026 vi sarà però una novità rispetto alle altre edizioni: la festa in realtà durerà per due fine settimana consecutivi, perché sabato 14 marzo si replicheranno di fatto le cene a base di lumache o carne proposte nel primo weekend prefissato, con la degustazione delle primizie del territorio. – ha spiegato Chiavassa - Domenica 15 marzo, invece, il via alla tradizionale corsa podistica non competitiva di 12 chilometri e alla passeggiata family di 6 Sant’Alban ed cursa”.

Tra gli appuntamenti “clou”, come detto, le cene di venerdì 6, sabato 7 e sabato 14 marzo alle 20 nella tensostruttura allestita nel parco Olmi, tutte con intrattenimento musicale (per info. e prenotazioni contattare la Pro loco al 338/3868477).

Sabato 7 marzo, alle 10.30, l’inaugurazione ufficiale con “Sant’Albano in tavola” e la conferenza stampa di presentazione delle eccellenze santalbanesi (con degustazione su prenotazione). Alle 16 l’inaugurazione dell’inizio dei lavori di campagna 2026 “Ma dove vai se il trattore non ce l’hai?” e a seguire, alle 19, la sfilata dei trattori per le vie del paese, con premi speciali al trattore più illuminato e al trattore “che tromba di più”.

Dopo le premiazioni, la cena con intrattenimento musicale di Dj David.

Domenica 8 marzo, dalle prime ore del mattino l’esposizione degli animali e le bancarelle commerciali per le vie del centro. Alle 14,inoltre, la 20 Sagra dello Zabaione preparato dalla pasticceria Bergese, animazione, musica e divertimento, anche la partecipazione degli sbandieratori “Principi d’Acaja” di Fossano e altri eventi collaterali.

Per la Sant’Alban ed Corsa di domenica 15, inoltre, le iscrizioni sono possibili sino al 13 marzo, inviando un messaggio Whatsapp al 3383868477, pagando e prenotando attraverso Satispay, specificando inoltre il numero di adulti e bambini.